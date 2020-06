Die Mannschaft der Stunde gastiert an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) zur Geisterspiel-Premiere im Fritz-Walter-Stadion: Der TSV 1860 München, am Sonntag 3:2-Sieger über Spitzenreiter MSV Duisburg, tritt beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an. Vor allem in der Offensive müssen und wollen die Roten Teufel deutlich zulegen gegenüber dem glücklichen 1:0 (1:0) am Samstag beim 1. FC Magdeburg. Die Partie beim FCM stellte für die Lauterer den Geisterspiel-Wiederauftakt der coronabedingt im März unterbrochenen Saison dar. FCK-Trainer Boris Schommers fordert von seinem Team für das erste Geister-Heimspiel nun „mehr Mut“ und deutlich mehr gesunde Aggressivität. Vor allem in der Offensive gab es ganz viel Luft nach oben bei den Roten Teufeln. So kündigte Schommers für den Heimauftritt gegen 1860 personelle Änderungen an.

Ein besonderes Wiedersehen

Eine der Umstellungen liegt auf der Hand: Weil Stammtorwart Lennart Grill gelbgesperrt aussetzen muss, gibt Avdo Spahic sein Drittliga-Debüt für die Lauterer. Außerhalb des Spielfeldes gibt es ein besonderes Wiedersehen: FCK-Trainer Schommers trifft auf seinen ehemaligen Chef und Amtsvorgänger beim 1. FC Nürnberg – Michael Köllner ist seit 9. November 2019 bei 1860 München. Er hat die Löwen auf Kurs gebracht.