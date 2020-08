Der Aufsichtsratsvorsitzende der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA, Jörg E. Wilhelm, ist mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Ämtern zurückgetreten. Das hat der 63-Jährige am Montag in einer Pressemitteilung verkündet.

Nach der Entscheidung, mit den Regionalen einen Investoren-Vertrag aushandeln zu wollen und somit gegen die „Dubai“-Offerte, war es weiter zu öffentlichen Auseinandersetzungen gekommen. Wilhelm hatte nach der Pressekonferenz vergangene Woche auf Twitter veröffentlicht, in 30 Jahren als Anwalt innerhalb einer Stunde noch nie so viele Lügen gehört zu haben. Ein vom FCK beauftragter Anwalt ließ ihm eine Unterlassungsaufforderung zukommen.

„Keine hinreichenden Möglichkeiten“

Zudem wurde Wilhelm als mögliche Konsequenz aufgezeigt, ihn von seinen Ämtern zu entbinden. „Was die von Mitgliedern an mich gestellte Aufgabe im Hinblick auf Transparenz und Vermeidung von Mauscheleien angeht, sehe ich derzeit dafür keine hinreichenden Möglichkeiten. Ich gehe nicht mehr davon aus, die dafür notwendigen Mehrheiten in den Gremien herstellen zu können“, heißt es in der Mitteilung. Später fügt Wilhelm an: „Ich habe seit Dezember 2019 unzählige Tage in die freiwillige Arbeit für den FCK investiert. Damit ist jetzt Schluss!“ Wilhelm hat zudem auch seinen Austritt als Vereinsmitglied erklärt. All sein Handeln, weswegen man ihm den Ausschluss aus dem Verein in Aussicht gestellt habe, habe allein den Interessen des Vereins sowie der Verbundenheit zu der Gegend, in der er aufwuchs, gegolten.

„Es ist sehr schade, dass es uns trotz vieler bilateraler Gespräche und Aussprachen nicht gelungen ist, die Arbeit im Sinne des FCK bei teils konträren Ansichten konstruktiv und zielführend gemeinsam fortzuführen. Wir waren zu Beginn unserer Tätigkeit der Überzeugung und sind es immer noch, dass es richtig war, das Gremium mit verschiedenen Kompetenzen und Charakteren zu besetzen“, wird Rainer Keßler, Aufsichtsratsvorsitzender des FCK e.V., am Montagabend in einer Mitteilung des Klubs zitiert.