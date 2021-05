Die Mitglieder des vorläufigen Gläubigerausschusses der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA haben am Mittwoch Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt beauftragt, mit der Gruppe der Regionalen einen Investoren-Vertrag final zu verhandeln. Für Beiratsvorsitzender Markus Merk ist damit zwar ein Spiel gewonnen, aber keine Meisterschaft.

Es war eine einstimmige Entscheidung im Gläubigerausschuss, wie der vorläufige Sachwalter Andreas Kleinschmidt sagte. „Das ist heute nicht der Abschluss dieses Kapitels, sondern das Nehmen einer ersten Hürde“, betonte der Frankfurter Anwalt. Auf detaillierte Zahlen des Angebotes der Regionalen wollte er bei einer Pressekonferenz im Fritz-Walter-Stadion nicht eingehen. „Wir nehmen jetzt die finalen Verhandlungen auf und versuchen das Bestmögliche zu erreichen. Da wäre es ganz schlecht, wenn man sich von vorneherein selbst Grenzen setzt.“ Zunächst standen acht Millionen Euro als Eigenkapital im Raum, die das „regionale Bündnis“ um Sprecher Giuseppe Nardi zur Verfügung stellen will. Die Gruppe soll dafür rund 25 Prozent der KGaA-Anteile haben wollen.

Warum fiel die Entscheidung für die Regionalen? „Man verspricht sich hiervon eine sehr große und solide Transaktionssicherheit. Wir können davon ausgehen, dass wir das, was wir jetzt vereinbaren, auch sehr schnell und sehr sicher umsetzen können“, berichtete der Sachwalter – und schob nach: „Das sind Investoren aus der Region, die den Verein kennen, auch im Verein bekannt sind – und auch schon unter Beweis gestellt haben, dass sie sich hier engagieren wollen und können. Es ist eine Konzeption, die in die Struktur des Vereins passt, die man sich selbst gegeben hat – Stichwort Vier-Säulen-Modell.“

Voigt: „Noch lange nicht am Ziel“

Zudem eröffne es weitere Entwicklungsperspektiven für den Verein, weil es Raum lasse für zusätzliche Investoren. Dass der FCK solches Geld benötigen wird, daran ließ Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt keinen Zweifel: „Wir sind noch lange nicht am Ziel. Es gibt weiterhin viele Gespräche, die wir führen.“

Zum Angebot der Dubai-Gruppe ließ Voigt verlauten: „Unabhängige, sachverständige Prüfer wurden vom vorläufigen Gläubigerausschuss beauftragt, die tatsächlich vorliegenden Dokumente zu analysieren, zu bewerten und zu vergleichen. Letztendlich stellten die Mitglieder des vorläufigen Gläubigerausschusses heute einstimmig fest, dass ausschließlich die Gruppe der regionalen Investoren die Vorgaben zu Bonitätsprüfung, zu Geldwäsche, zu Compliance sowie zu den Regularien und Statuten des DFB und der Satzung des FCK erfüllen konnte.“ Eine Zusammenführung der Angebote sei ebenso geprüft worden, sagte Beiratsvorsitzender Markus Merk. „Das war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.“

Große Wertschätzung für Unterstützer

Deutlich wurde Voigt, was das Thema Hauptsponsor betrifft – gerade mit Blick auf Interesse der Regionalen an der Trikotbrust: Mit Layenberger habe der FCK einen Hauptsponsor, der einen gültigen Vertrag besitze. „In den Gesprächen, in denen wir uns mit den Regionalen über die Struktur des Vertrages unterhalten werden, werden wir wahrscheinlich auch über dieses Thema sprechen. Solange wir darüber aber keine klare Aussage gefunden haben und der FCK im Vorfeld – wenn es ein solches Angebot auch explizit geben sollte – mit Herrn Layenberger darüber spricht, steht alles so, wie es vertraglich festgelegt ist.“

Merk schob nach, dass man eine große Wertschätzung für all die Menschen habe, die in den vergangenen Jahren den Verein in schwierigen Zeiten unterstützt hätten. „Wir wissen ganz genau, wer diesem Verein in diesen schwierigen Zeiten geholfen hat, und wir wissen jetzt erst recht, wer bereit ist, in dieser schwierigsten Phase den Verein zu unterstützen.“ Die Aufgabe sei noch lange nicht beendet. Ziel sei es, mit Systematik etwas aufbauen. „Spiel nach Spiel“, sagte Merk.

Insolvenzplan bis 1. September

Was das Thema Schuldenschnitt betrifft, so berichtete Kleinschmidt, dass die Angebote unter der Prämisse stehen, mit den Gläubigern eine Verständigung herbeizuführen. Die „sehr positiven Gespräche“ sollen nun fortgesetzt werden. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf dieser Basis zu einem Ergebnis kommen können“, sagte Kleinschmidt. Bis 1. September müsse ein Insolvenzplan vorgelegt werden. Zuversichtlich zeigte er sich, dass der Verein nicht von einer Insolvenz betroffen sein werde.