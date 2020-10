Eine Gruppe regionaler Investoren hat sich zur „Saar-Pfalz-Invest GmbH“ zusammengeschlossen und für rund 11 Millionen Euro 33 Prozent der Anteile an der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA gekauft. Das hat der 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend mitgeteilt.

Geschäftsführer der „Saar-Pfalz-Invest GmbH“ werden Klaus Dienes und Giuseppe Nardi sein. Der Gruppe gehören der Mitteilung zufolge neben Nardi und Dienes Peter Theiss, Axel Kemmler und Dieter Buchholz an.

„Wir sind uns sicher, dass unsere Investition in den FCK gut angelegtes Geld ist. Die Investorengruppe will den Club in eine erfolgreiche Zukunft führen“, lassen Dienes und Nardi mitteilen. Man wolle auch unternehmerische Expertise einbringen. Das „Fundament für eine positive Zukunft“ nannte Markus Merk, der Beiratsvorsitzende des FCK, die Investition. Die Gruppe sichere das Bestehen des Clubs. FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt zufolge ermöglicht der Einstieg es dem FCK, „gestärkt einen weiteren strategischen Partner zu finden“.

Das Engagement der Investorengruppe war schon länger bekannt, im Sommer war zunächst von 8,3 Millionen Euro und einem 25-Prozent-Anteil die Rede gewesen. Danach kamen die Investoren nach und nach zu dem Schluss, ihr Engagement zu erhöhen.