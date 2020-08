Der Sinkflug wird gestoppt. Es geht wieder aufwärts mit den Roten Teufeln. Davon sind die neuen, alten Hauptsponsoren aus Homburg überzeugt. Ihre Überzeugung haben sie mit nicht unbeträchtlichen Finanzmitteln, die sie dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zur Verfügung stellen, untermauert: Die Dr. Theiss Naturwaren GmbH kehrt also ab 1. September für vorerst zwei Spielzeiten mit ihrer Marke Allgäuer Latschenkiefer als Trikotsponsor des 1. FC Kaiserslautern zurück. Das gaben das auf Körperpflegeprodukte spezialisierte Unternehmen und der FCK am Donnerstag in Homburg bekannt. Als Hauptsponsor zahlt die Firmengruppe rund 800.000 Euro pro Jahr mit Zuschlag im Aufstiegsfall und bleibt zudem vorerst Ärmelsponsor.

Zahnpasta-Name auf dem Trikotärmel

Auf dem Trikotärmel gibt es einen Logowechsel – statt Allgäuer Latschenkiefer steht dort nun der Theiss-Markenname der Zahnpasta Lacalut. Allgäuer Latschenkiefer war schon der Hauptsponsoren-Schriftzug der Jahre 2010 bis 2014 beim FCK.

Regionale Investoren zahlen 8,3 Millionen Euro

Die geschäftsführenden Gesellschafter der Theiss-Gruppe, Professor Peter Theiss und Giuseppe Nardi, unterstrichen auch ihr Engagement als Teil der fünfköpfigen regionalen Investorengruppe. Die Gruppe stellt der im vorläufigen Insolvenzverfahren befindlichen FCK KGaA nun 8,3 Millionen Euro an Eigenkapital zur Verfügung und erhält dafür 25 Prozent der FCK-Aktien.

„Ohne die Investitionen an dieser Stelle würde es ziemlich dunkel werden auf dem Betzenberg“, betonte FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. Für ihn ist es ein wichtiger Schritt in die Zukunft jenseits des Insolvenzverfahrens, das, so lautet das Ziel, am 1. September zwecks Entschuldung eröffnet werden soll. Mit den dann vorerst 8,3 Millionen Euro „werden wir durchfinanziert sein bis zum 30. Juni 2021“, sagte Voigt.

Doch auch für die Zeit danach signalisiert die Investorengruppe um Dr. Theiss Naturwaren Unterstützung. „Wir sind nicht nur für ein Jahr hier, unsere Investition ist langfristig angelegt“, sagten der Kaiserslauterer Mit-Investor Klaus Dienes von der Dienes Packaging GmbH und Nardi. „Wir alle haben profitable Unternehmen. Wir können die Zukunft des FCK auch über die 8,3 Millionen Euro hinaus begleiten, wenn es für beide Seiten Sinn ergibt“, sagte Nardi. Zur fünfköpfigen Investorengruppe gehören auch Dieter Buchholz vom Buchholz-Fachinformationsdienst aus Bexbach und Axel Kemmler (KKS Kopiersysteme, Kaiserslautern).

FCK sucht weiter auch andere Investoren

Die Investition sei so ausgelegt, berichtete Nardi zudem, dass damit eine Basis vorhanden sei, um einen Ankerinvestor zu gewinnen, „der eine erhebliche Summe in den FCK einzahlen kann“. Weitere Investoren zu finden, sei Sache des Klubs. So betonte FCK-Geschäftsführer Voigt: „Wir wissen, dass wir weiterhin gefordert sind, für zusätzliches Eigenkapital zu sorgen und nicht die Fehler zu machen wie in der Vergangenheit, dass man sich nahezu uneingeschränkt durch Fremdkapital finanziert.“

Dank auch an Harald Layenberger

Voigt dankte noch einmal dem bisherigen Trikotsponsor Harald Layenberger, der auf die Bitte des FCK „die Brust frei“ gemacht hat für die höher dotierte Sponsoren-Partnerschaft der Roten Teufel mit der Theiss-Gruppe: „Vor zwei Jahren war es Trikotsponsor Layenberger, der die schwierige Situation der Dritten Liga angenommen hat. Dieses Trikot gibt er jetzt frei. Wir sind hocherfreut und sehr glücklich, dass wir mit der Dr. Theiss Naturwaren GmbH einen Partner gefunden haben. Dessen Marke Allgäuer Latschenkiefer ist schon beim FCK präsent. Sie steht für bessere, erfolgreichere Zeiten beim FCK.“

FCK sonntags im DFB-Pokal

Die Gegenwart indes heißt zunächst erste DFB-Pokalrunde, sie wurde am Donnerstag terminiert: Der FCK empfängt am Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, den Zweitligisten Jahn Regensburg. Und das im neuen roten Heimtrikot, das der FCK ebenfalls am Donnerstag in Homburg präsentiert hat. Fünf Tage nach dem Pokalauftritt erwartet der FCK Dynamo Dresden zum ersten Drittligaspiel 2020/21 (Freitag, 17.45 Uhr). Terminiert sind nun auch die Partien bei Türkgücü München (Sonntag, 27. September, 14 Uhr), bei Wehen Wiesbaden (Montag, 5. Oktober, 19 Uhr) und das Derby gegen den SV Waldhof Mannheim (Samstag, 10. Oktober, 14 Uhr).

Der tolle „Betze“-Tag vor zehn Jahren

Professor Peter Theiss, Firmengründer und Namensgeber der Theiss-Gruppe, schwärmte von einem anderen Spiel. Vom Heimsieg des FCK gegen den FC Bayern nach dem Bundesliga-Aufstieg: Vor zehn Jahren, am 27. August 2010, siegte Lautern 2:0 – mit der Marke Allgäuer Latschenkiefer auf der Trikotbrust.