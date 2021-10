Rund 16.000 Karten hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern für sein Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de, FCK-Fanradio) gegen Aufsteiger SC Freiburg II verkauft. Das wäre der höchste Zuschauerzuspruch am „Betze“ seit mehr als eineinhalb Jahren. Nach Klubangaben gibt es erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wieder Karten an der Tageskasse.

Ein Quartett ist zurück

Wie schon in vielen anderen Stadien gilt nun auch auf dem „Betze“ die 2G-Regel: Nur geimpfte und genesene Zuschauer dürfen sich das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion ansehen, wenn sie am Einlass den entsprechenden Nachweis vorlegen. Die Lauterer wollen ihre Serie von drei Drittliga-Siegen in Folge ausbauen.

Neben Kapitän Jean Zimmer sind bei den Lauterern auch Verteidiger Max Hippe, Mittelfeldspieler Nicolas Sessa und Außenbahnspieler Marius Kleinsorge wieder fit – alle haben ihre Verletzungen respektive Krankheiten auskuriert.