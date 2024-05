Am Montagabend hat ein Autofahrer auf der A6 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der 37-jährige Mercedesfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. An seinem Wagen sei ein hoher Sachschaden entstanden. Die betroffene Strecke zwischen den A6-Anschlussstellen St. Ingbert-West und Saarbrücken-Güdingen ist wegen Reinigungs- und Bergungsarbeiten für zweieinhalb Stunden gesperrt worden. Wie die Polizei berichtet, ist am Unfall möglicherweise noch ein zweites Auto beteiligt gewesen. Dieses soll mutmaßlich auf eine andere Spur gewechselt sein und so für den Unfall des Mercedes gesorgt haben. Die Polizei St. Ingbert bittet Zeugen, die etwas von dem Unfall am Montag gegen 19 Uhr mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.