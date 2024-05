Der Einkauf am Dienstagnachmittag im Schweighofener Discounter ist eine 50-Jährige teurer zu stehen gekommen als gedacht. Wie die Polizei berichtet, ist es Unbekannten gelungen, den Pin ihrer EC-Karte auszuspähen, als sie damit an der Kasse bezahlt hat. Auf dem Parkplatz verwickelte sie ein Mann in ein Gespräch, während ein Komplize ihre Geldbörse stahl, die sie im Kofferraum abgelegt hatte. Die Frau stellte fest, dass Unbekannte kurze Zeit später an der Volksbank in Steinfeld einen niedrigen vierstelligen Betrag abgehoben haben. Ein Täter, ein „südländischer Typ“, soll etwa 40 Jahre alt sein und kurze dunkle Haare und einen Vollbart haben. Seine Unterarme seien tätowiert, er trug Badeschuhe, eine braune Stoffhose und ein weiß gemustertes Polo-Shirt. Der zweite Täter, der um die 40 bis 50 Jahre alt sein soll, trug eine schwarze Cap, ein blaukariertes Hemd sowie eine kurze schwarze Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340. Sie mahnt, beim Einkaufen mit der EC-Karte vorsichtiger zu sein. Aufdringliche Personen oder angebliche Helfer sollten höflich, aber bestimmt auf Distanz gehalten werden, um das mögliche Ausspähen der Pin zu verhindern.