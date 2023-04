Der 1. FC Kaiserslautern wird ohne Terrence Boyd und Nicolai Rapp zum Zweitliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg reisen (Anpfiff: 13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Boyd verbüßt eine Gelbsperre, Rapp befindet sich aufgrund eines Muskelfaserrisses noch nicht wieder im Mannschaftstraining.

Der Gastgeber der Roten Teufel befindet sich als Tabellensechzehnter mitten im Abstiegskampf. Für FCK-Cheftrainer Dirk Schuster spiegelt dies allerdings nicht das Leistungsvermögen des SSV wider. „Das ist eine ehrlich arbeitenden Mannschaft, die fast alle Facetten des Fußballs beherrscht. Für mich ist das eine Mannschaft, die da unten gar nicht so viel verloren hat“, sagt Schuster. Das Hinrundenduell habe seine eigene Elf noch schmerzhaft in Erinnerung: Nach einem grandiosen Erlebnis mit dem 1:1 beim Hamburger SV unterlag der FCK mit 0:3.

Seltsame Phänomene

Nun bezwang Schusters Team den HSV gar mit 2:0 – und die „Schulterklopfmaschine“, wie der Trainer es nennt, lief auf hohen Touren. Schuster hofft auf einen Lerneffekt, zumal seine Mannschaft in den vergangenen fünf Auswärtspartien weder ein Tor erzielt noch einen Punkt verbucht hat. In der Hinserie hatte der FCK in der Fremde kein einziges Spiel verloren. Die Diskrepanz erschließt sich Schuster nicht. Der Fußball produziere manchmal „seltsame Phänomene“. Er wolle mit seinem Team „einen Neuanfang“ starten – und in Regensburg gewinnen.