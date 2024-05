Wegen Nötigung muss sich ein 28-jähriger Mannheimer am Montag, 6. Mai, 13 Uhr, vor dem Amtsgericht Frankenthal verantworten. Der junge Mann soll von Oktober 2022 bis Mai 2023 in Frankenthal und anderenorts E-Mails an die Staatsanwaltschaft Frankenthal gesandt haben, in denen er die Verurteilung eines anderen Mannes zu einer Freiheitsstrafe verlangt und unter anderem angedroht haben soll, er werde den Mann ansonsten selbst bestrafen.