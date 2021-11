Eine bislang unbekannte Person hat am Sonntagabend versucht, mit einer Betrugsmasche eine 65-Jährige aus Edenkoben aufs Ohr zu hauen. Nach Angaben der Polizei gab der Mann an, dass er von der Polizei Kaiserslautern sei. Er teilte der Frau mit, dass angeblich vier Einbrecher auf dem Campingplatz in der Klosterstraße in Edenkoben festgenommen wurden. Weitere Mittäter seien auf der Flucht. Weil es in der Klosterstraße jedoch keinen Campingplatz gibt, was die Angerufene dem Unbekannten mitteilte, beendete er umgehend das Gespräch. Anhand der angezeigten Telefonnummer geht die Polizei vom Phänomen „Call ID Spoofing“ aus. Dabei handelt es sich um eine von Kriminellen häufig genutzte Masche, bei der sie sich hinter einer seriösen Telefonnummer verstecken und Bürger um ihr Geld prellen. So hatten Betrüger versucht, mit der angezeigten 110 ahnungslose Bürger abzuzocken. Die Ermittlungen laufen.