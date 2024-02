Sänger Isaak wird Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö vertreten. Beim deutschen Vorentscheid favorisierte sowohl die internationale Jury als auch das Publikum seinen Titel „Always On The Run“, der Powerpop mit eingängigem Refrain bietet. Zweiter wurde der Schwarzwälder Max Mutzke. Das Duo Galant mit dem gebürtigen Südpfälzer und jetzigem Wahl-Mannheimer Paul Aaron Wolf schlug sich mit seinem untypischem minimalistischen Elektropopsong „Katze“ gut und landete auf dem fünften von neun Plätzen.

