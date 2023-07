Der leidenschaftliche Kämpfer hat den Kampf gegen eine heimtückische Krankheit verloren: Michael Dusek, einst Profi und Nachwuchstrainer beim 1. FC Kaiserslautern, ist am Freitag im Alter von 64 Jahren gestorben. Dusek, in Niederwörresbach geboren, kam 1977 zu den FCK-Amateuren und schaffte Anfang 1980 unter Trainer Kalli Feldkamp den Sprung in den Profi-Kader. In 210 Bundesligaspielen schoss Dusek, ein rustikaler, überaus zuverlässiger Verteidiger, zehn Tore. Sein Kopfballspiel war herausragend, sein Trainingsfleiß beispielhaft. Dusek gehörte zu der legendären Elf, die am 17. März 1982 den 5:0-Triumph gegen Real Madrid herausschoss. Mit 29 Jahren musste Dusek seine Laufbahn verletzungsbedingt beenden. Den SC Idar-Oberstein führte er als Trainer 1999 und 2011 in die Regionalliga. Von 1999 bis 2001 war Dusek beim FCK Trainer der zweiten Mannschaft und dabei ein entscheidender Förderer des jungen Miroslav Klose. Fünf weitere Jahre als U19-Coach der Roten Teufel folgten. Weniger glücklich war das Engagement beim FK Pirmasens 2011/12. Duseks letzte Trainerstation war bis Februar 2023 der VfR Kirn.

Weggefährten erinnern sich