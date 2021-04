Die Rhein-Neckar Löwen treffen im Halbfinale der European League auf die Füchse Berlin. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Im zweiten Semifinale treffen der SC Magdeburg und der polnische Spitzenklub Wisla Plock aufeinander.

Einen Tag später kämpfen die Gewinner im Endspiel um den Titel in der erstmals in dieser Form ausgetragenmen European League. Alle Spiele der „EHF Finals“ finden am 22. und 23. Mai in der SAP Arena in Mannheim statt.