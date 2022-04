Die Niederlagenserie der Eulen Ludwigshafen hält an. Fünf Spiele in Folge sind die Eulen nun schon in der Zweiten Handball-Bundesliga in dieser verkorksten Saison ohne Sieg. Am Freitagabend folgte beim 20:24 (5:8) gegen die SG BBM Bietigheim die fünfte Pleite. Damit ist der Trainerwechsel etwas verpufft. Am Montag hatte der Verein Coach Ceven Klatt gefeuert und Michael Biegler angeheuert. Der war schon einmal da – Anfang der 2000er-Jahre.

Doch auch der Trainerfuchs vermochte es nicht, die Eulen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. „Wir müssen der Mannschaft Zeit geben. Man kann keine Reparaturarbeiten bei laufendem Wettkampf betreiben“, sagte Biegler. Die Mannschaft war auch gegen Bietigheim nicht gefestigt genug. Die große Schwäche, der Angriff, war gegen bissige und clevere Bietigheimer das Manko. Da agierte Ludwigshafen zeitweise zu ideenlos. „Da war zu wenig Kreativität“, haderte Biegler.

Blick geht nach unten

Mit nun 27:27 Punkte müssen die Eulen als Tabellenzwölfter den Blick nach unten im Klassement richten. Die kommenden drei Spiele – in Dormagen, in Ferndorf und zu Hause gegen Dessau-Roßlau – sind wichtige Partien für die abgestürzten Eulen.