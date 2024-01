Angelique Kerber ist bei den Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Bei ihrem Grand-Slam-Comeback musste sich die 35-Jährige am Dienstag in Melbourne der Amerikanerin Danielle Collins mit 2:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben. Collins, 2022 beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison im Finale, verwandelte nach 1:52 Stunden ihren zweiten Matchball.

Kerber war erst beim United Cup rund um den Jahreswechsel nach 18 Monaten Baby-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Zuvor hatte sie seit Wimbledon 2022 kein Match mehr bestritten und im Februar 2023 ihre Tochter Liana zur Welt gebracht. Dementsprechend gering waren ihre Erwartungen vor den ersten Auftritten.