Nur dank eines besonderen Zufalls hat ein Motorrollerfahrer am Dienstag die Folgen eines Sturzes überlebt. Laut Polizei fuhr der 66-Jährige gegen 9.45 Uhr auf der L490 in Sarnstall in Richtung Lug, als er in Höhe des Ortsausganges ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Nach ersten Ermittlungen war ein medizinischer Notfall die Ursache für den Sturz. Zwei in einer dort ansässigen Firma beschäftigte Ersthelfer führten umgehend Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen von Rettungssanitätern durch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit retteten sie das Leben des Verunglückten. Der 66-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungsmaßnahme war die Straße kurzzeitig gesperrt worden.