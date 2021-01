Als erste Reederei weltweit führt die britische Kreuzfahrt-Reederei Saga Cruises eine Corona-Impfpflicht ein. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, muss künftig jeder, der an Bord eines Saga Cruises Schiffs gehen will, mindestens 14 Tage vor Reisebeginn vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Nachzuweisen sind damit zwei Corona-Impfungen.

Um Gästen ausreichend Zeit zu geben, sich auf diese neue Regelung einzustellen und die Corona-Impfungen auch zu erhalten, will das Unternehmen den Start seiner beiden Kreuzfahrtschiffe „Spirit of Adventure“ und „Spirit of Discovery“ verschieben – auf Anfang Mai und Anfang Juni. Saga Cruises ist mit seinen beiden Schiffen auf Reisende spezialisiert, deren Alter über 50 Jahren liegt.

Mehr zum Thema