In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte ein Sühnekreuz auf der Gemarkung Königsbach zerstört. Es handelt sich laut Polizei um ein Kreuz ganz in der Nähe des Bauwerks, das erst im März zum zweiten Mal erheblich beschädigt worden war. Es steht nordöstlich von Königsbach unmittelbar hinter der Bahnunterführung Richtung L 516. Die Vandalen rissen der Polizei zufolge das Sühnekreuz komplett vom Sockel, sodass es in drei Teile zerbrach. Laut Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp handelte es sich um ein sehr altes, denkmalgeschützes Bauwerk. Der Schaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Die Stadt Neustadt hat eine Belohung über 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de an an die Polizei Neustadt wenden.

Wie die Polizei mit solchen Vandalismusfällen umgeht, lesen Sie hier.