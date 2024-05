Seit 2016 ist Martin Haller Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wahlen hat er schon einige mitgemacht. Ein zentrales Thema für die Kommunalwahl im Juni sieht er nicht.

Mainz (dpa/lrs) - Im Kommunalwahlkampf in Rheinland-Pfalz gibt es nach Einschätzung des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Martin Haller, kein übergreifendes Thema von der Eifel bis in die Südpfalz. «Es ist sehr kleinteilig, was die Themen angeht», sagte er in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

In der einen Gemeinde sei es der Fluglärm, in einer anderen die Frage, warum es keine E-Ladesäule gebe und bei ihm im pfälzischen Lambsheim sei die Sauberkeit ein großes Thema. «Der SPD Ortsverein hat zuletzt 15 Kilogramm Hundekot eingesammelt», berichtete Haller. «Es sind wirklich immer ganz örtliche Themen und das macht es spannend.»

Einen großen Effekt durch die zeitgleich stattfindende Europawahl erwartet Haller nicht. Es könne lediglich sein, dass die zwei parallelen Wahlen zu einer höheren Wahlbeteiligung führten. «Das eigene Rathaus ist den Leuten in der Regel näher als Brüssel», sagte Haller. Europa sei dennoch wichtig und die Politik auf europäischer Ebene wirke sich auch aus. Aber sie sei in vielerlei Hinsicht auch abstrakt.

Europa sei ein wichtiges Friedensprojekt, das erzähle er auch immer wieder und betone das vor allem als Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. «Das macht man unabhängig von der Europawahl», sagte Haller. Im alltäglichen politischen Leben der Menschen in Rheinland-Pfalz spiele Brüssel aber weniger eine Rolle. Entsprechend sei es auch wichtig, zu erklären, dass bei der Kommunalwahl die SPD vor Ort gewählt werde und nicht die in Berlin oder anderswo.