Schon jetzt kommt ein großer Anteil des Strombedarfs in der Südwestpfalz aus erneuerbaren Energien. Der Hauensteiner CDU-Landtagsabgeordnete Christof Reichert wollte in zwei Kleinen Anfragen an die Landesregierung wissen, wie es mit den Plänen, weitere Windräder im Pfälzerwald zu bauen, weitergeht. Die Antwort: In der Region ist noch Platz für weitere Anlagen. Reichert kritisiert das. Weiterlesen