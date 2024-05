Ein Maifest im Patenwingert findet am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Bockenheimer Berg statt. Mit dabei ist die Weingräfin des Leiningerlandes Charlotte I.

Vor fast genau 15 Jahren, am 2. Mai 2009, wurde der Weinberg zu Ehren der 70. pfälzischen Weinkönigin Patricia angelegt. 418 Reben, für die Patenschaften übernommen werden können, wurden gepflanzt. Die damals noch namenlose PiWi-Rebe einer roten Traube heißt seit 2018 Satin-Noir. Aktuell sind alle Patenschaften vergeben, es besteht aber eine Warteliste. Der Wingert ist zu einem beliebten Anlaufpunkt für Weinliebhaber, Wanderer und Radfahrer geworden. Er ist über die Stiegelgasse und den weiterführenden Betonweg zu erreichen. Die Zufahrt mit Pkw ist nicht gestattet, Parkplätze sind am Friedhof Süd und auf dem Festplatz vorhanden. Von dort sind es etwa 30 bis 45 Minuten zu Fuß an den Weinberg. Gäste können auch das kostenlose Schorletaxi nutzen, das am Parkplatz Friedhof-Süd stündlich ab 11 Uhr an den Patenwingert fährt. Rückfahrt immer zur Minute 45, letztmals um 17.45 Uhr.