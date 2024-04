Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat wegen der Presseberichterstattung rund um finanzielle Unregelmäßigkeiten bei Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen ein Vorprüfungsverfahren eingeleitet. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Am Dienstag ging Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin der Löwen, in einem Interview auf der Vereinshomepage an die Öffentlichkeit und berichtete von „erheblichen Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Finanzen und Vertrieb in den letzten Wochen.“ Die Geschäftsführerin sagte: „Wir haben auch personelle Konsequenzen ziehen müssen.“ Ende Februar trennte sich der Bundesligist von einem führenden Mitarbeiter in der Geschäftsführung. Wie hoch der Schaden ist, konnten die Löwen auf Nachfrage noch nicht beziffern.