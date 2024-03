Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen hat sich am Samstag im Bundesliga-Spiel beim HC Erlangen nicht schwerwiegend an der Schulter verletzt. „Es liegt keine strukturelle Verletzung vor“, teilten die Löwen am Montag mit. Kohlbacher fuhr direkt nach der Untersuchung zur Nationalmannschaft nach Hannover, wo ab Donnerstag die Olympia-Qualifikation steigt.