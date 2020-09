Erstmals ohne die zu Medizincheck und Vertragsunterschrift in Heidenheim weilenden Offensivspieler Christian Kühlwetter und Florian Pick bestritt Drittligist 1. FC Kaiserslautern an diesem Dienstag ein Testspiel bei seinem Klassenkameraden SV Wehen Wiesbaden. Der Gastgeber gewann die Partie durch einen von Maurice Malone verwandelten Handelfmeter mit 1:0. Der FCK bot sehenswerte 45 Minuten, spielte druckvoll und passsicher nach vorne und erarbeitete sich in der 13. Minute die erste hochkarätige Chance. Der eminent umtriebige Marius Kleinsorge bediente vom rechten Flügel Elias Huth, der jedoch an Wehen Wiesbadens Torhüter Tim Boss scheiterte. Ein Schuss von Philipp Hercher wenig später strich knapp am rechten Pfosten vorbei. Lucas Röser fand in Boss seinen Meister, auch Tim Rieders wuchtigen 25-Meter-Schuss parierte der Schlussmann. Kleinsorge schloss in der 36. Minute einen Konter ab, der Ball touchierte den linken Pfosten. Der Gastgeber wurde durch den ehemaligen Mannheimer Gianluca Korte und Johannes Wurtz gefährlich.

Pourié fehlt noch

Marvin Pourié, der vom Karlsruher SC für eine Saison geliehene Stürmer, fehlte an diesem Dienstag im Kader des FCK. Sportdirektor Boris Notzon begründete, Pourié habe erst einmal mit der Mannschaft trainiert und benötige noch ein wenig Zeit.

Gianluca Korte setzte die erste Duftmarke nach der Pause, die der FCK zu einem fünffachen Wechsel nutzte. Eine von Trainer Boris Schommers beabsichtigte Personalrochade zerschlug sich kurzfristig: Janik Bachmann verletzte sich beim Aufwärmen während der Halbzeit. Die Wechsel wirkten sich spürbar auf die Statik des Lauterer Spiels aus. Der Gastgeber dominierte, kam zu Chancen durch Korte, Guthörl und Lais. Schließlich schoss Stefan Aigner dem Lauterer Luca Jensen im Strafraum den Ball aus kurzer Distanz an die Hand, Schiedsrichter Tobias Fritsch entschied auf Elfmeter. Maurice Malone verwandelte sicher zum 1:0 (78.). Der FCK kam zu keiner klaren Torchance mehr.