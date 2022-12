England steht im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft und trifft dort am kommenden Samstag auf Frankreich. Das Team von Trainer Gareth Southgate bezwang am Sonntagabend den Senegal mit 3:0. Jordan Henderson hatte den Vizeeuropameister in der 38. Minute in Führung gebracht, Harry Kane noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöht. Als Bukayo Saka in der 57. Minute auch noch das dritte Tor erzielte, war die Begegnung gelaufen. Die Afrikaner bemühten sich erfolglos um das Ehrentor.