Ein Neunjähriger hat in Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) gezeigt, dass er deutlich vernünftiger ist als als seine Eltern. Bundespolizisten berichten: Sie hatten sich während der Kerwe am dortigen Bahnhof postiert. Am Sonntag gegen 1 Uhr beobachteten sie, wie ein Paar mit seinem Sohn über den geschlossenen Bahnübergang wollte – und sein Kind regelrecht über die Gleise zerrte, weil der Junge wegen des Rotlichts stehenbleiben wollte. Als die Beamten einschritten, stieß sie der 52-jährige Vater zur Seite. Er wurde nach einem Gerangel von drei Uniformierten zu Boden gebracht und gefesselt. Seine Gattin kümmerte sich derweil ums Kind, gab sich den Angaben zufolge „jedoch ebenfalls sehr aufbrausend“. Nachdem er sich beruhigt hatte, maßen die Beamten beim Vater einen Atem-Alkoholwert von 1,73 Promille. Zwei der Beamten mussten wegen ihrer Prellungen später den Dienst abbrechen.