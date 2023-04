Vor dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern bei Eintracht Braunschweig am Samstag (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) hat sich eine weitere Personalie beim FCK geklärt. Torwart Andreas Luthe steht auch kommende Saison zwischen den Pfosten der Roten Teufel. Das hat Trainer Dirk Schuster am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. „Ich mache mir um den Verbleib von Andreas Luthe keine Gedanken, da er noch einen Vertrag für die kommende Saison hat“, sagte Schuster. Im Aufsteiger-Duell in Braunschweig steht derweil hinter den Einsätzen von Aaron Opoku und Kenny Prince Redondo ein Fragezeichen. Redondo ist zwar nach seinem in Darmstadt wieder aufgebrochenen Muskelfaserriss in leichtem Lauftraining, „es wird aber ein Wettlauf gegen die Zeit“, sagte Schuster. Offensivmann Opoku musste diese Woche nach einem Schlag auf den Oberschenkel das Training abbrechen.