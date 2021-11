[Aktualisiert Mittwoch, 6.10 Uhr] Nach einem Unfall zweier Lkw ist die A6 in Fahrtrichtung Mannheim am Dienstagabend voll gesperrt gewesen. Ein Lkw-Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Laut Polizei seien die beiden Lkw wegen des Rückstaus eines vorangegangenen Unfalls ineinander gekracht. Dieser ursprüngliche Unfall habe sich bereits 14.30 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen Einsiedlerhof und Ramstein ereignet. Dieser habe zeitweise zu einer Vollsperrung der Fahrtrichtung Saarbrücken geführt und bis zu zehn Kilometer Stau verursacht.

Nach Angaben der Polizei sei bei diesem ersten Unfall ein Lkw in die Mittelleitplanke gefahren, welche in die Gegenfahrbahn gedrückt wurde. Aus diesem Grund habe es auch in Fahrtrichtung Mannheim Rückstau gegeben, der widerum zu dem schwereren Unfall der beiden Lkw geführt habe. Der Verkehr wurde derzeit über die Anschlussstelle Bruchmühlbach umgeleitet. Die Sperrung wurde um 23.30 Uhr aufgehoben.