Circa 1000 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler haben die Teilnehmer bei einem Spendenlauf der Pfadfinder vom Stamm Salier in Bad Dürkheim am Montag erlaufen, den die Sippe Eisvogel (16 bis 18 Jahre) organisierte. Die 30 Läufer absolvierten dazu auf der 650 Meter langen Strecke an der Weilach ungefähr 260 Runden, teilte Hanne Hoffmann von der Leiterrunde mit. Der Lauf fand nach ihren Angaben zum ersten Mal statt und war Teil der Roverprüfung. „Rover ist bei den Pfadfindern eine Stufe. Um in sie aufgenommen zu werden, muss man etwas für die Allgemeinheit organisieren, das nicht nur der Sippe hilft oder dem Stamm, sondern auch Menschen außerhalb der Pfadfinder“, erläuterte sie.