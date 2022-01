Bei den nächsten Impfterminen in der Eckbachhalle in Großniedesheim am kommenden Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, können auch erstmals Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden. Für sie stehen laut Michael Reith (SPD) 60 Kinderimpfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer bereit.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim bestätigte am Montag zudem, dass auch Kinder ab zwölf Jahren künftig eine Booster-Impfung erhalten können. Rheinland-Pfalz hatte diese Möglichkeit erst am Donnerstag eingeräumt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt derzeit noch keine Auffrischungsimpfung für diese Altersgruppe. Reith berichtet, dass es aber schon beim letzten Impftag Interessierte dafür gegeben habe, die man habe wegschicken müssen.

Der Start der Online-Buchungsplattform für Impftermine in der Eckbachhalle verzögert sich indes um einen Tag. Es soll nun ab Dienstag, 4. Januar, 10 Uhr, für Kinder wie Erwachsene möglich sein, einen Termin im Netz unter www.ogy.de/corona-la-he zu buchen. Alternativ kann man sich unter Telefon 06233 3791215 anmelden. Spontan Impfwillige werden aber auch ohne Termin immunisiert.