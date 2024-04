Am 1. Mai startet die Saison am Römischen Vicus an der Tiefenthaler Straße in Eisenberg. Der Förderverein hatte im Vorfeld alle Hände voll zu tun, denn die Anlage musste auf Vordermann gebracht werden.

Bevor die Saison am Vicus beginnt, wurde beim Förderverein kräftig in die Hände gespuckt. Gras musste gemäht werden, aufgeräumt und Unrat entfernt werden, denn am Vicus werden immer wieder leere Flaschen und Verpackungsmüll weggeworfen. Weil der Feiertag in diesem Jahr auf die Wochenmitte fällt, wird es diesmal keinen nachgebauten Rennofen (mit dem die Römer einst Eisen schmolzen) geben. „Um das zu stemmen, bräuchten wir mehr Zeit“, so Thomas Hauck, Vorsitzender des Vereins.

An langen Wochenenden sollte dies bei kommenden Veranstaltungen kein Problem sein. Vor allem am 6. und 7. Juli 2024 will der Verein alle Register ziehen. Dann findet auch das Römerfest statt.

Dennoch wird nun am Mittwoch einiges geboten: Bei Führungen bekommen die Gäste einen Eindruck davon, welche Bedeutung das Verhütten von Eisenerz vor über 2000 Jahren hatte. Aufgeheizt werden auch die beiden Backöfen auf dem Gelände. Hier werden Brotlaibe gebacken, die mit dem Motiv des Eisenberger Brotstempels versehen werden. Auch römische Gerichte wird es geben sowie Kaffee und Kuchen.

In dem Stahl-Gerüst, das eine der Ausgrabungsstätten vor Witterung schützt, gibt es viele Infos über das Leben der Römer im Raum Eisenberg. Die Veranstaltung geht von 10 bis 17 Uhr.