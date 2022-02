Mit einer Notelf hat der FK Pirmasens am Samstag in der Fußball-Regionalliga gegen die SG Sonnenhof Großaspach 0:4 (0:2) verloren. Ex-Bundesligastürmer Sascha Mölders erzielte dabei drei Tore für den Tabellenvorletzten, das erste schon in der vierten Spielminute. Außerdem war der frühere FCK-Profi David Tomic für das Team von Trainer Hans-Jürgen Boysen erfolgreich. In einer schwachen Partie hätte FKP-Außenangreifer Arman Ardestani zu Beginn der zweiten Halbzeit fast das 1:2 erzielt, traf aber nur die Latte.