Gleich zweimal haben Diebe in Pirmasens bei einem Verkaufszelt auf dem Schlossplatz zugeschlagen. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten sie Süßigkeiten im Wert von 200 Euro sowie 80 Euro Bargeld aus einer unverschlossenen Kasse. In der Nacht von Sonntag auf Montag ließen sie erneut Süßigkeiten mitgehen, diesmal im Wert von 100 Euro. Mehrere Packungen Salami und Schinken aus dem Kühlschrank fehlten ebenfalls.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.