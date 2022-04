Die Maskenpflicht ist weg: So gehen die Pfälzer damit um

Maskenfrei Einkaufen, ins Kino oder Restaurant – seit dem Wochenende ist dies wieder möglich. Unter den Pfälzern stößt die neue Regel auf ein geteiltes Echo. Zum Artikel

Amazon: 1000 neue Mitarbeiter in Kaiserslautern

Amazon will in diesem Jahr mehr als 6000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen – 1000 davon in Kaiserslautern. Zum Artikel

Tanktourismus: Diesel in Bitsch ausverkauft

Der deutlich günstigere Spritpreis in Frankreich sorgt an Tankstellen im Grenzgebiet für einen Ansturm deutscher Autofahrer. Die mussten am Montag zeitweise an Tankstellen in Bitsch unverrichteter Dinge wieder umkehren. Zum Artikel

Kommentar zur Impfpflicht-Abstimmung: Retten, was noch zu retten ist

Ob sich im Bundestag der Kompromiss zur Impfpflicht durchsetzt, ist ungewiss. Mögliche Enthaltungen könnten eine Mehrheit verhindern, meint RHEINPFALZ-Berlin-Korrespondent . Zum Artikel

Nach dem Schock von Butscha: Wie reagiert Deutschland?

Das deutsche Nein zu einem Energie-Embargo gegen Russland schien bisher unverrückbar. Die Bilder des Grauens aus Butscha haben die Lage verändert. Greift die Bundesregierung nun doch zu dieser schärferen Sanktion?Zum Artikel

Polizei-Gewerkschaften gedenken ermordeter Polizisten

Nach einer Schweigeminute für die in der Westpfalz getöteten Polizisten sind mehrere hundert Kollegen aus ganz Deutschland durch die Mainzer Innenstadt gezogen. Zum Artikel

Bahncard 25 einen Monat lang deutlich günstiger

Die Bahncard 25 wird im April zu einem deutlich reduzierten Preis angeboten. Die Rabattkarte kann sich oft schon für eine einzige Reise lohnen. Zum Artikel

Wechselfehler: Keine Konsequenzen für pfälzer Schiedsrichter

Für Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle/Kreis Kusel) sollte es nach dem Wechselfehler des FC Bayern München im Bundesligaspiel beim SC Freiburg keine persönlichen Konsequenzen geben. Zum Artikel

Reptilien-Übung bei der Feuerwehr: Schlangen retten statt Feuer löschen

Die Feuerwehr rückt unter anderem aus, wenn Tiere in Not sind. Bei den tierischen Einsätzen bekommen es die Wehrleute hin und wieder mit Exoten zu tun. Den Umgang mit diesen Tieren hat die Feuerwehr Dellfeld jüngst geübt. Der eine oder andere ging dabei lieber auf Abstand. Zum Artikel