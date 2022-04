Amazon will in diesem Jahr mehr als 6000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen. Bis zum Jahresende soll die Anzahl der Beschäftigten des US-Unternehmens in der Bundesrepublik auf 36.000 steigen, wie die deutsche Tochtergesellschaft des IT-Konzerns und Onlinehändlers am Montag mitteilte. Von 2010 bis 2020 habe Amazon in Deutschland mehr als 36,5 Milliarden Euro investiert, ein Großteil der Investitionen fließe in Arbeitsplätze und den Auf- und Ausbau von Infrastruktur. Amazon hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 100 Standorte in Deutschland.

Allein 1000 Arbeitsplätze sind im neuen Logistikzentrum in Kaiserslautern vorgesehen, das im Herbst in Betrieb gehen soll. An bestehenden Standorten in Rheinland-Pfalz – darunter das Logistikzentrum in Frankenthal mit derzeit 1900 Beschäftigten – sei „kein wesentliches Wachstum der Stammbelegschaft“ geplant, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte.