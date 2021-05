Öffnungs-Perspektive für Hütten im Pfälzerwald – Tankflugzeug im Tiefflug erschreckt die Pfalz – Neuer Prozess gegen Todesfahrer aus der Pfalz

Hütten im Pfälzerwald: Thekenausschank soll wieder möglich sein

Viele Hütten im Pfälzerwald sind derzeit noch geschlossen, weil Selbstbedienung pandemiebedingt nicht erlaubt ist. Nun gibt es eine Öffnungsperspektive. Zum Plus-Artikel

Tankflugzeug im Tiefflug erschreckt die Pfalz

Was hat es mit der viermotorigen Propellermaschine auf sich, die am Dienstag sehr tief über der Pfalz geflogen ist – so tief, dass die Menschen am Boden schon eine Notlandung oder einen Absturz befürchteten? Zum Artikel

Neuer Prozess gegen Todesfahrer aus der Pfalz

Die Frankenthaler Staatsanwaltschaft will erneut einen Pfälzer vor Gericht stellen, der im Juni 2019 nördlich von Mannheim einen Horror-Unfall mit mehreren Toten und Verletzten verursachte. Zum Artikel

Shell verliert Prozess und muss Emissionen reduzieren

Der Mineralölkonzern Shell muss den Kohlendioxid-Ausstoß seiner Produkte drastisch reduzieren – das besagt ein Gerichtsurteil. Geklagt hatten unter anderem mehr als 17.000 Menschen. Zum Artikel

Corona: Sind die Zahlen besser als die Lage?

Auf einmal ging es schnell: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen deutlich gefallen – und liegt nun unter dem politisch wichtigen Wert von 50. Woran das liegt und was es bedeutet. Zum Artikel

Systemsprenger: Zu schwierig für das Sozialamt

Sie lärmen, beschimpfen, zerstören und beschmutzen. Sogenannte Systemsprenger machen ihren Nachbarn das Leben zur Hölle. Sie fallen durch alle Raster, die Sozialsysteme greifen nicht. Und ihre Anzahl steigt. Zum Plus-Artikel

So sicher ist die einzige Sesselbahn der Pfalz

14 Menschen sind bei dem Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore in Italien gestorben. Eine Seilbahn gibt es in der Pfalz nur in Gestalt der Sesselbahn oberhalb von Edenkoben. Wir haben uns nach den Sicherheitsvorkehrungen an der Anlage erkundigt. Zum Plus-Artikel

Honigbienen leiden unter den kühlen Temperaturen

Seit Wochen ist es ungewöhnlich nass und kühl. Darunter leiden nicht nur die Menschen, sondern auch die Bienen. Für manche Bienenvölker geht es ums Überleben. Zum Plus-Artikel

Nach monatelangem Lockdown: So geht es Tattoo-Studios und Schönheitssalons

Zwei lange Lockdown-Phasen haben in der Branche der körpernahen Dienstleistungen zum Teil für enorme Existenzängste gesorgt. Die finanziellen Folgen der Pandemie werden manche Anbieter wohl noch eine Weile begleiten. Zum Plus-Artikel

Ungenauigkeiten am Bahnsteig: Wegen der paar Minuten ...

Die Anzeigetafeln an den Bahnsteigen in Kaiserslautern und Neustadt zeigen derzeit die Abfahrts-Minuten der Züge nicht mehr an. RHEINPFALZ-Bahn-Experte Eckhard Buddruss hat sich die Sache näher angesehen. Zum Plus-Artikel