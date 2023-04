Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie lärmen, beschimpfen, zerstören und beschmutzen. Sogenannte Systemsprenger machen ihren Nachbarn das Leben zur Hölle. Sie fallen durch alle Raster, die Sozialsysteme greifen nicht. Tendenz steigend. Auch die städtische Wohnraumsicherung in Speyer weiß keine Lösung.

„Es sind derzeit sieben, aber die haben es in sich“, sagt die städtische Fachgebietsleiterin Beate Illers. Wie hoch in Speyer der Anteil an Mietern wirklich ist, die die