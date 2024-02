Dürfen Fasnachter auch heute noch alles sagen? Oliver Betzer alias „De Härtschd vom Dahner Tal“ hat in über 30 Jahren als Büttenredner einiges an Veränderung in der Fasnacht miterlebt. Mit Elena Bruckner hat er im RHEINPFALZ-Interview unter anderem darüber gesprochen, ob klassische Prunksitzungen noch eine Zukunft haben. Seiner Ansicht nach sind die Herausforderungen für Vereine – hohe Energiekosten, weniger ehrenamtliche Helfer – deutlich größer geworden. Und auch das Verhältnis zwischen Büttenrednern und Publikum habe sich gewandelt, sagt Betzer.

