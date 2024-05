Kleiner als ursprünglich geplant und der Architektur ringsum angepasst: So soll der Neubau einer Regionaldirektion der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG am Jahnplatz in Frankenthal nun kommen. Wer sich ein Bild von dem Bauprojekt machen will, hat dazu bis 7. Juni Gelegenheit. Die Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Nördlich des Jahnplatzes“ können im Internet unter www.frankenthal.de/offenlage und im Verwaltungsgebäude „JM Center“ im Foyer Nachtweideweg 1-7 in Frankenthal (montags bis mittwochs von 8.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr) eingesehen werden.

Nach langem Vorlauf hatte der Stadtrat am 17. April grünes Licht für den Neubau gegeben. Im rückwärtigen Gartenbereich ist zudem eine Nutzung der unter Denkmalschutz stehenden Kopp’schen Villa als Beratungszentrum für Firmenkunden und Private Banking, also Finanzdienstleistungen für vermögende Privatkunden, vorgesehen. Das Anwesen Mahlastraße 5 hatte die Bank bereits 2017 gekauft. Ursprüngliche Pläne für einen deutlich größeren, modernen Anbau an die Villa waren auf Widerstand in der Nachbarschaft gestoßen.