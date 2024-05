Speyers größter Arbeitgeber hat einen neuen Finanzvorstand: Diplom-Volkswirt Udo Langenbacher (57) zieht in die Führungsriege des sozial-diakonischen Unternehmens mit rund 5300 Beschäftigten ein.

Langenbacher ist nach Mitteilung der Diakonissen Nachfolger von Karlheinz Burger im vierköpfigen Leitungsgremium. Burger hat nach 25-jähriger Tätigkeit seinen Dienst beendet. Der „Neue“ studierte demnach Volkswirtschaftslehre und Statistik mit dem Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und Gesundheitsökonomik. Zuletzt war er Geschäftsführer der DRK-Trägergesellschaft Süd-West mit zehn Krankenhäusern und vier Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Auch war er Kaufmännischer Bereichsdirektor der Lahn-Dill-Kliniken und Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses Grünstadt. Zudem engagiert er sich als Vorstand bei der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. Er wolle zukünftig die „Marke Diakonissen Speyer“ stärken, sagte er.

Sein Amtsvorgänger Karlheinz Burger war seit 1999 Justiziar und Syndikus bei den Diakonissen. 2013 wurde er Vorstand Finanzen sowie Mitglied der Geschäftsführung aller Tochtergesellschaften. In seine Amtszeit fallen in Speyer der Neubau des „Hauses für Kinder“ auf dem Diakonissen-Campus und die Krankenhaus-Erweiterung in der Paul-Egell-Straße.