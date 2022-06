Es ist das Ende einer Ära am Pfalztheater in Kaiserslautern: Seit 2002 arbeitet der Schweizer Urs Häberli am einzigen pfälzischen Dreispartenhaus, zunächst als Stellvertreter von Ex-Intendant Johannes Reitmeier, in der Spielzeit 2012/13 wurde er dann dessen Nachfolger. Mit der Oper „Salome“ von Richard Strauss stellte er am Samstagabend seine letzte Regiearbeit als Intendant vor. Und in der Premiere begeisterte vor allem eine großartige Dara Hobbs in der Titelpartie.

Eine ausführliche Besprechung lesen Sie hier: