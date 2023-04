Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist das Ende einer Ära am Pfalztheater in Kaiserslautern: Seit 2002 arbeitet der Schweizer Urs Häberli am einzigen pfälzischen Dreispartenhaus, zunächst als Stellvertreter von Intendant Johannes Reitmeier, in der Spielzeit 2012/13 wurde er dann dessen Nachfolger. Mit der Oper „Salome“ von Richard Strauss stellte er am Samstagabend seine letzte Regiearbeit als Intendant vor.

Sind das noch Corona-Nachwirkungen? Oder die neu entfachte Angst vor der nächsten Welle? Oder lockte die zeitlich stattfindende lange Nacht der Kultur die Menschen in Kaiserslautern vom