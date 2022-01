Zwei Demonstrationen – eine gegen die Corona-Maßnahmen und eine Gegendemonstration zur ersten – hat es am Montagabend in der Karlsruher Innenstadt gegeben. Laut Polizei nahmen an dem Aufzug der Maßnahmengegner, der angemeldet und mit der Versammlungsbehörde abgestimmt gewesen sei, rund 800 Menschen teil. Diese hätten sich bis auf wenige Ausnahmen an die Auflagen gehalten.

Bei der Gegendemonstration seien rund 250 Personen gewesen, so die Polizei, die sich rund um den Marktplatz versammelt und dort eine Menschenkette gebildet hätten. Die Polizei schreibt, sie habe ein Zusammentreffen der verschiedenen Gruppen verhindern können. Augenzeugen zufolge kam es hingegen durchaus zu einzelnen Konfrontationen zwischen den Gruppen.

Video: Video: Einsatz-Report24

Weitere Demonstrationen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe gab es der Polizei zufolge unter anderem in Ettlingen, wo eine angemeldete Versammlung von 50 Personen, die sich laut der Anmeldung gegen „Verschwörungsmythen und rechte Hetze“ wandte, ohne Zwischenfälle verlief; bei einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Regeln hingegen seien von 18 Menschen die Personalien aufgenommen, neun Platzverweise erteilt und zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. In Bruchsal seien 490 Menschen zu einer angemeldeten Demonstration unter dem Motto „Wir stehen zu unserem Grundgesetz“ gekommen, die störungsfrei verlaufen sei; am Rande seien zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung aufgenommen worden. In Weingarten sei eine angemeldete Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 85 Teilnehmern störungsfrei verlaufen. Eine Demonstration von 100 Menschen gegen die Maßnahmen in Waghäusel war hingegen nicht angemeldet, die Polizei nahm 51-mal Personalien auf und erteilte Platzverweise.

Insgesamt hätten sich in den einzelnen Städten und Gemeinden im Einzugsbereich des Polizeiprädidiums über 2000 Personen bei nicht angemeldeten Demonstrationen versammelt. Diese Versammlungen seien friedlich verlaufen.