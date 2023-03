Eintritt und Bändchen sind Schnee von gestern. Die Deidesheimer Weinkerwe im Kreis Bad Dürkheim soll laut Deidesheimer Stadtrat wie vor der Pandemie gefeiert werden. Bürgermeister Manfred Dörr (CDU) stellte das Konzept vor. Demnach wird es zum Start der Kerwe wieder eine Weinprobe und die Krönung der Weinprinzessin geben. Das Weingut Winning ist wie früher Veranstaltungsort für den Heimatabend. 2023 soll der Stadtplatz an der Bahnhofstraße Teil der Festlichkeiten sein, so Dörr. Allerdings ist ein neues Sicherheitskonzept notwendig, da die Stadt an das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) gebunden ist. Damit steigen die Kosten für die Weinkerwe. Die Stadt Deidesheim plant, diese auf die Beschicker umzulegen. Die Weinkerwe ist als „mittlere Veranstaltung“ ausgelegt. Stefan Wemhoener, Leiter der Deidesheimer Tourist Service GmbH, spricht sich für ein Schutzkonzept aus, um die Besucherströme zu steuern. Eine endgültige Entscheidung soll Anfang Mai fallen.

