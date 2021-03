Die historisch schlechten Ergebnisse der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sorgen in der Partei für Unruhe. Führende CDU-Politiker nahmen am Montag die von ihr selbst geführte Bundesregierung in Mithaftung für die Stimmverluste und forderten ein besseres Corona-Krisenmanagement. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wies auf den wachsenden Unmut der Menschen mit der Corona-Politik hin. „Beim Testen und Impfen müssen wir jetzt Gas geben“, sagte er in der ARD. Ziemiak warnte zugleich vor Personaldebatten: Eine Kabinettsumbildung halte er nicht für nötig, und die Frage der Kanzlerkandidatur werde wie von CDU und CSU vereinbart nach Ostern geklärt.

CSU-Chef Markus Söder forderte frische Köpfe in der Union für den Bundestagswahlkampf. „Um das Kabinett herum müssen die beiden Unionsparteien noch einmal Teams für die Zukunft bilden“, sagte Söder in München. Eine „hektische Kabinettsumbildung“ werde nun nach seiner Einschätzung nichts bringen.