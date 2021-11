Mit einem Konzept für Lohnerhöhungen um im Schnitt 30 Prozent will der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband den Personalmangel im Gastgewerbe überwinden. Appelle zur Solidarität beziehungsweise für neue Regeln ergehen an Gäste und Politik. Gaststätten schließen, reduzieren ihre Öffnungszeiten oder stellen ganz auf Abholservice um, weil allerorten – auch in den Hotels – das Personal fehlt. Denn viele Mitarbeiter haben während zweier Lockdowns den Billiglohnsektor „Gastronomie und Hotellerie“ verlassen und sind nicht wiedergekehrt.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz mit Sitz in Bad Kreuznach will nun mit einem revolutionären Sieben-Punkte-Plan, der der RHEINPFALZ am SONNTAG vorliegt, den Befreiungsschlag schaffen.