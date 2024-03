Aus bislang unbekannten Gründen hat es in der Nacht zum Montag gegen 1.15 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grünerstraße in Süd gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Flammen aus einem Fenster im Dachbereich sichtbar. Das Feuer war laut Wehr schnell gelöscht, das Zimmer jedoch vollständig ausgebrannt. Die Bewohner des Hauses wurden bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei aus dem Gebäude gebracht. Es wurde niemand verletzt. In der Brandwohnung befand sich niemand. Die Bewohner der unteren Geschosse konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Die restlichen Bewohner kamen bei Bekannten unter, da mehrere Wohnungen aufgrund von Brandschäden beziehungsweise Löschwasserschäden derzeit nicht bewohnbar sind. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 100.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.