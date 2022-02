Ein Brand in der katholischen Kirche Hüffler hielt am Dienstagmittag die Feuerwehr mehrere Stunden lang auf Trab. Der Einsatz: schwierig, aber letztlich erfolgreich.

Um 12.11 Uhr wurde der Feuerwehr wegen einer „Rauchentwicklung aus Gebäude“ alarmiert. „Versteckt sich hinter dem Stichwort sehr oft nur angebranntes Essen, war dies heute ganz anders“, teilt Stefan Reichhart, der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr im Oberen Glantal am Dienstagabend mit. Der Rauch kam aus der Katholischen Kirche in Hüffler. Wo das Feuer loderte und was in Brand geraten war, sei anfangs unklar gewesen, ergänzt Reichhart.

Strom abgestellt

Die Wehrleute aus Hüffler, Wahnwegen, Herschweiler-Pettersheim und Glan-Münchweiler stellten kurze Zeit später fest, dass sich der Schwerpunkt des Brandes im Bereich des Hauptverteilerkastens befand. Die Löscharbeiten gestalteten sich aber schwierig. Mehrere Wände mussten Reichhart zufolge vom Erdgeschoss bis unters Dach aufgestemmt werden. Über das Drehleiterfahrzeug wurde zudem das Dach geöffnet. Allerdings konnte die Kabelführung erst freigelegt werden, nachdem die Pfalzwerke das Gotteshaus freigeschaltet hatten, sprich, die elektrische Anlage von spannungsführenden Teilen getrennt hatte. Erst dann konnte das Feuer gelöscht werden. Kurz nach 15 Uhr meldete die Einsatzleitung „Feuer aus“, teilt Reichhart mit.

25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hüffler, Wahnwegen, Herschweiler-Pettersheim und Glan-Münchweiler waren im Einsatz, genauso fünf Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Über Schadenshöhe und Ursache des Feuers konnte die Feuerwehr am Abend keine Angaben machen.