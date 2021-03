Nur 26 Stunden nach der 0:5-Schlappe in Bremerhaven haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Bei den Grizzlys Wolfsburg reichte ein Tor von Björn Krupp zum 1:0-Sieg. Der Verteidiger traf an alter Wirkungsstätte im letzten Spieldrittel mit einem kapitalen Schlagschuss. Auch ein anderer Ex-Wolfsburger durfte sich als Matchwinner sehen: Adler-Torwart Felix Brückmann hielt seinen Kasten sauber. In der Aufstellung der Gäste fehlte kurzfristig Thomas Larkin: Der Verteidiger quittierte für einen Check gegen Kopf und Nacken eines Gegenspielers in der Bremerhaven-Partie eine Sperre für drei Partien.